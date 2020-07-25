民進黨前秘書長羅文嘉日前接受媒體專訪表示，「當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨，遲早會出事。」對此，資深媒體人趙少康深表贊同，直言民進黨再這樣下去，他預言民進黨會有兩個可能結局。

趙少康在政論節目《少康戰情室》上表示，羅文嘉說的話，民進黨真的要自己警惕，這樣幹的話真的遲早會出事。前總統馬英九當初2008當選的時候，很多人說民進黨20年都拿不回政權，結果沒幾年就拿回來了。

趙少康又表示，那現在民進黨當選，國民黨又很慘，很多人說國民黨20年拿不到政權，但他不這樣認為，不一定是這樣，將來可能有兩種可能民進黨會丟掉政權，一種是國民黨突然出現一個世不代出的這個耀眼明星，但目前看不到；另一個就是民進黨把自己毀了，不要以為不可能，民進黨只要權力越大，且社會又沒有制衡力量時，到時民進黨就會自己把自己毀掉。

(中時新聞網)