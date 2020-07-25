「樹屋好字展」即日起在朱玖瑩故居2樓創意開展。（曹婷婷攝）

「樹屋好字展」即日起在朱玖瑩故居2樓創意開展。（曹婷婷攝）

給你滿滿正能量的書法展，顛覆書法展想像！台南市政府文化局主辦「樹屋好字展」，集結中國歷代及朱玖瑩等台灣書法大家之作，精挑具正向涵義的眾多好字，呈現「書好、意好、形好」滿滿正能量。

「樹屋好字展」即日起在朱玖瑩故居2樓創意開展，展覽並舉辦「成語挑戰送書籤」活動，對書藝有興趣的民眾，千萬不要錯過體驗「好」字魅力的機會！

文化局長葉澤山說，本次展覽在後疫情時期展出，文化局特別規畫從書法藝術性出發，首度集合歷史各大書法名家，從他們的書法中挑選具有正向意義的字，將「好的書法家、好的文字意義、好看的書法字形」集合起來，帶給大家不同書藝展覽。展覽並特別設計挑戰遊戲，民眾如從展出「好字」中拼出一句成語，就能得到限量「蘭亭序」或「寒食詩帖」精美書籤！

文化局表示，本次展覽從王羲之、顏真卿、張旭、蘇軾、黃庭堅、于右任和朱玖瑩等歷代名家大師書法作品中，挑選具有良善意涵的字，以當代藝術的策展方式設計書法展覽，不論是勻圓工整的篆書、橫捺外放的隸書、飛舞狂放的草書、縱橫飄逸的行書，抑或是端正工整的楷書，來到好字展參觀的朋友，都能從多元角度來欣賞及思考傳統書法藝術及文字之美。

除了書法藝術展示外，展覽也深入淺出介紹書法藝術的類型、演變以及歷代書法大家的特色和風格，現場並展示筆、墨、紙、硯、印章等書法工具並搭配花藝設計等，內容豐富精彩。

(中時 )