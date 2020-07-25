陳美鳳、夏靖庭為戲踩天鵝船製造浪漫。（民視提供）

由陳美鳳、夏靖庭等人主演、改編文學作家王禎和同名原著的民視輕喜劇《三春記》， 本週日晚間10點將迎接精采完結篇。劇中陳美鳳飾演的阿嬌與「第三春」老公區先生（夏靖庭飾演）房事不順，「上集」劇情中兩人從床上、衣櫃、廚房、車子再到客廳到處找樂趣，但老區還是「性」趣缺缺，而不輕易放棄的阿嬌找遍許多方法，買中藥燉湯，甚至加鰻魚熬煮，為了燃起老公性致無所不用其極，過程笑料百出。陳美鳳不諱言表示如果現實生活遇到另一半也是這樣，她一定跟阿嬌一樣幫他想辦法，「用鼓勵代替責罵」。

夏靖庭、陳美鳳為了劇中約會戲到碧潭踩天鵝船，夏靖庭說：「哪有男生那麼笨，帶女生到這邊約會，要一直踩，腿很酸！很無趣！」陳美鳳則說夏靖庭很不浪漫，是務實派，導演鄧安寧聽到馬上附和說「遊河氣氛很好呀」！讓陳美鳳大讚導演很浪漫，直言現在浪漫男人已經快缺貨了。夏靖庭也幽默回：「我這種務實的男人也快斷貨了！」

拍攝這天剛好天氣非常寒冷，尤其在湖邊拍戲時冷風不斷吹來，幕後工作人員不斷拿暖暖包取暖，怕冷的陳美鳳仍耐著低溫，敬業完成拍攝，她說第一次來湖邊踩天鵝，真的是很特別的經驗。

最近忙著舞台劇演出的夏靖庭說，《三春記》上集播出效果很好，非常感動，自己的親朋好友也有鎖定播出，都說「區先生真的很搞笑」讓人看了會心一笑。夏靖庭說很感謝大家的支持，尤其陳美鳳魅力無窮，這次可以跟自己偶像對到戲非常滿足，直說人生圓滿。

陳美鳳因為對單機作業不太熟悉，在拍攝現場非常謙虛又敬業，夏靖庭鼓勵她：「這是很好的經驗，鳳姐經過這次，可以考慮往電影圈發展！」陳美鳳則笑說：「沒想那麼多！但能多參與這部戲已經豐富我的生活。」鄧安寧導演也誇讚陳美鳳在完結篇的一場戲中，讓許多工作人員也在鏡頭外落淚，「陳美鳳做到了！」

(中時 )