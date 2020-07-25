民眾誤報龍洞有百名遊客遭浪捲，現場尚有潛水客。（張穎齊攝）

午後大雷雨，龍洞驚傳有百名遊客遭浪捲，實屬誤報。（張穎齊攝）

龍洞遊客躲雨。（張穎齊攝）

龍洞遊客陸續離開。（張穎齊攝）

消防車陸續離開。（張穎齊攝）

23日的火燒車。（張穎齊攝）

東北角午後瞬間雷陣雨，天色異變、海象不佳。新北市貢寮區龍洞25日驚傳176名，泳客遭浪捲走，但經查發現純屬民眾誤報「一個有176人潛水群組」疑似都遭浪捲，但全數早已上岸，只有2名泳客一度回不了案，目前也平安回岸，警消與現場大部分遊客雖逐漸撤離，但仍有潛水教練仍在現場授課，似乎未受誤報情形影響。

龍洞傳百人浪捲竟是誤報2人遭救回，教練學員仍若無其事冒雨上課。(張穎齊攝)

龍洞驚傳百名遊客遭浪捲，但本報記者剛好就在現場，中午12時許如天氣預報所述發生午後大雷雨，記者發現有不少消防車輛陸續趕至，鳴笛聲不斷，但不久又陸續撤離，經詢問警消、岸巡人員，實屬誤報，是有人報案稱「1個有176人的潛水群組」都被浪捲，但並非如此，遊客們都正常陸續離開，或暫時在屋簷下躲雨，完全不像發生大事。

此外，還有潛水教練與學員尚在現場冒雨教學潛水技巧，更稱待會雨勢稍歇，可繼續進行水肺潛水。且比較值得一提的是，19日在龍洞就發生簡姓自潛男子溺斃，現場有潛水教練表示，當時他見有遊客，求救同伴溺水就立即投入搶救，最後再由海巡人員協助接手送醫，暑期雖時常有一些不熟水域的遊客們在此發生狀況，他們都會協助救援，另外當天溺水遊客也並非他的學員。

潛水教練呼籲，退潮時水位不夠千萬別跳水，也要避免靠近左邊的海口，當發現自己被海流帶出去的時候已經回不來了，只能通報海巡來載人，這樣真的會很浪費社會資源，龍洞很美台灣還有很多崎美的祕境，但如果沒有充足的準備，去那裡都很危險。

「會溺水的通常都是會游泳的人！」潛水教練說，大多數國人對於「會游泳」的定義觀念其實非常不正確，很多人又以為自己會游泳，就不帶救生衣或浮標，當意外受傷，身體出現狀況，不能正常行動時，周遭也沒人發現到你，就只能兩眼開開準備投胎，任何戶外活動防範的意識絕對要有，尤其是水域活動找一個你可以信任的同伴或教練再出發。

另外，23日有輛公司車，因遭遇高溫，車內還插著行動充，導致火燒車，當下被撲滅後，如今車輛遺骸尚在現場。

(中時 )