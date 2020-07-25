美國新冠肺炎疫情嚴峻，據統計確診人數已超過418萬人，死亡人數逾14.8萬人。近日在阿拉斯加史華德市(Seward)有1家鮭魚工廠爆出群聚感染事件，有96名員工確診，目前工廠已關閉，當地衛生局表示，已對工廠全體人員進行病毒篩檢。

據《阿拉斯加州公共傳媒》報導，這起群聚感染發生於OBI Seafoods公司鮭魚家工廠，工廠裡共有260名員工，其中還包含非當地居民。阿拉斯加州政府衛生局表示，工廠內疫情爆發後，已對公司所有員工都進行採檢，而確診的病患已被送往大城市安克拉治隔離與治療。

除了鮭魚加工廠外，近期當地還發生了2件群聚感染；日前有1艘從阿留申群島抵達史華德市的漁船，被檢驗出有85名船員確診，隨後患者被送往安克拉治進行治療；還有一間位於阿拉斯加首府朱諾（Juneau）的海鮮工廠，也有員工確診。

阿拉斯加流行病學專家麥克勞克林（Joe McLaughlin）表示，目前阿拉斯加的漁業已爆發3起大型群聚感染，而這幾起感染事件，也讓人聯想到美國本土肉類加工場的群聚感染案例；他強調若發生確診案例時，大家要提高警覺，並趕緊到醫院做檢測，避免更多人染疫。

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(中時新聞網)