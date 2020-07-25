兒子上完爸爸上！桃園一名女子小芳（化名），前年8月到男友阿雄（化名）家過夜，2人在床上激戰完後入睡，豈料突然覺得下體有異物，轉頭一看，驚見男友的父親對她撫摸胸部及全身，當場崩潰驚醒一狀告上法院。

小芳控訴，當晚與男友床戰後入睡，夢中覺得陰道有異物即清醒，轉身竟然看到是男友爸爸，瞬間嚇壞，趕緊拉棉被遮掩身體，但不敢出聲阻止，男友爸見小芳沒反抗，持續撫摸她大腿，後來看到男友動了一下，才罷手離開房間。

小芳男友離開房間後，哭著叫醒男友，但又不敢告訴男友發生什麼事情，事後向2名大學友人求助，決定報警驗傷提告。

阿雄的爸爸在法庭否認乘機性侵小芳，還稱當晚喝得很醉，不知道發生什麼事，辯護律師則說，不能僅憑小芳的個人感覺就認定被阿雄的爸爸指侵。但因小芳指證歷歷，桃園地方法院勘驗多名人證供詞後，不採信阿雄爸爸的說詞，將他依乘機性交罪判刑3年8月。可上訴。

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(中時新聞網)