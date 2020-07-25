「幸福台中新婚限定」活動，在鼓勵新婚民眾學習婚姻經營，為感情時時加溫。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

「幸福台中新婚限定」活動，在鼓勵新婚民眾學習婚姻經營，為感情時時加溫。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

面對臺灣離婚率越來越高趨勢，臺中市家庭教育中心於25日、26日舉辦「幸福臺中新婚限定」活動；市長盧秀燕期勉新婚民眾透過一起學習成長，關係加溫，奠定幸福家庭基礎。

臺中市家庭教育中心指出，活動內容經過精心安排，限定新婚民眾參加，在沒有孩子及其他家人的干擾之下；藉著遊戲及課程設計，好好面對彼此。雙方雖然因相愛而結合，但因來自不同家庭，對於許多處理事情的看法、觀念還是很不同，尤其新婚期彼此還在適應，更容易擦槍走火。

帶領人蘇森永老師說，新婚期因為兩人關係已確認，熱戀時的激情與浪漫會隨之消退，活動重點在於鼓勵新婚民眾學習婚姻經營，為感情時時加溫。

蘇森永指出，其中有個活動為建立愛的帳戶，鼓勵大家「愛」是可以存款的，將生活中的「學習存款」（學習家庭、婚姻經營）及「行動存款」（對家人表達愛意、彼此關懷、付出行動）記錄下來，時常表達對另一半的感謝。有參與學員，因為難得聽到另一半說出心裡的感謝，在課堂上感動得流下眼淚，深深感受到原來家人間更要把愛說出口。

老師也帶領學員回顧婚姻走來的「酸甘甜」，進行婚姻生命線及婚姻總體檢課程，檢視彼此對婚姻生活的心情；舉凡財務安全、休閒安排、健康體能、社會參與、情感連結及家人關係做自我評估，瞭解彼此內心想法。

教育局長楊振昇表示，忙碌生活中更要找時間陪另一半談心，瞭解對方愛的語言，學習用對方喜歡的方式表達愛，看到對方的善意，增進彼此感情；未來中市家庭教育中心也會持續規劃更多元的婚姻教育課程，讓更多的伴侶攜手共學。

(中時 )