國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，今（25）日傍晚成立競選總部，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱、前立法院長王金平等人將出席，立委蔣萬安、智庫副董事長連勝文也會到場力挺。其中前高雄市長韓國瑜是否現身，引發高度 關注，對此李眉蓁也給出答案，表示今日韓不會出席大會，而新北市長侯友宜也確定不出席。

李眉蓁23日舉行競選總部祈福儀式，今日下午5點正式舉辦成立大會，「男神」蔣萬安、立院黨團總召林為洲、連勝文都將到場助講。據了解，江啟臣將於晚間7點半上台助講，李眉蓁則於7點40分大進場，最後由江啟臣、王金平、許崑源夫人林絲娛及在場來賓上台觸摸光球，宣告競選總部圓滿成立。

自從李眉蓁投入選戰後，韓國瑜會不會出面站台一直都是外界關注焦點。對於韓國瑜是否輔選，今日上午李眉蓁受訪時表示，競選總部團隊還在持續聯繫當中，但確定今天韓市長不會出席大會。

至於侯友宜，李眉蓁則說，今日本就沒有安排侯市長，因為他現在在新北市忙著市政，但仍會彼此溝通時間，到時候侯市長應該會南下幫他輔選。

侯友宜則回應，今日碰上新北市兒童藝術節開幕，無法到場為李眉蓁加油，但有看到江主席，還有國民黨很多好朋友都下去幫忙，大家為李眉蓁加油打氣，希望她鍥而不捨，面臨新的挑戰勇於承擔。另外關於論文爭議，侯友宜建議李眉蓁應虛心接受、誠懇道歉。

(中時新聞網)