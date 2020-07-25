印地安人「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)在25日開幕戰大發神威，對上全聯盟第2貧打的皇家隊，他毫不手軟送出14K，只差1K就追平高懸60年的開幕戰15K紀錄！更厲害的是比柏只投6局、面對20位打者就辦到了。印隊終場以2-0獲勝。

比柏雖然還差1K才追上1960年Camilo Pascual的15K紀錄，他仍刷新隊史開幕戰12K的紀錄(也是1960年)。比柏出道第2年已經成為美聯最好的投手之一，去年投出兩場完封，賽揚獎票選第4名。他的綽號其實是「NOT JUSTIN」(非賈斯汀)，因為小賈斯汀的全名就叫做賈斯汀比柏(Justin Bieber)，連球員卡都給他誤寫成賈斯汀。

今日開場比柏投得不太順，觸身球、四壞保送，首局上差點失分而且只有1K。第2局他連續K掉3人退場，之後每局至少三振兩人。他的四縫線速球約有94英里(151公里)，加上多變的球路(彈指曲球、變速球、滑球)將皇家打者玩弄於股掌。

印地安人去年12月賣掉了賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)，比柏被看好成為新任王牌。克魯伯效力印隊9年，在拿到大肥約之前被換給遊騎兵，下周將首次於本季登板。

(中時新聞網)