大學指考成績公布，為幫助考生及家長更了解各校系特色，2020大學校院博覽會25日熱鬧登場，其中，亞洲大學在攤位上設置運動傷害防護站、提供運動防護及諮詢服務，師生團隊在現場以超音波治療儀、肌肉按摩槍等儀器協助減緩考生及家長身體疲勞，成為展場中吸睛攤位。

2020大學博覽會在中國時報總社展開，吸引許多考生及家長參觀，會場中，亞洲大學物理治療系主任歐秀中帶領系內師生團隊，以專業的肌力測試儀等器材為考生、家長按摩肌肉、肌能貼紮，同時貼心提醒他們注意運動時可能造成的傷害。

歐秀中指出，物理治療系學生畢業後可考取治療師證照，並到醫院、骨科診所、物理治療所或輔具開發公司等單位任職，有的擔任運動防護隨隊物理治療師、有些則投入長照居家物理治療師行列，是近來熱門科系。

除物理治療系頗受注目，亞大主任秘書兼招生處長施能義表示，學校重視AI教學，近年來設立AI獎學金、將AI課程列入通識教育，並在資電學院設立「人工智慧學程」博士班，以及資工系、室內設計系、會計資訊系、資傳系設立5個AI學程專班，今年首輪招生額滿，未來將再推動5G教學，「AI菁英培育一條龍計畫」完善且受青睞。

施能義說，亞大設立至今積極推動國際化，從2014年起年年榮獲英國泰晤士報世界最佳大學百大排名，另也榮登上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等3大國際大學排名且國內學術排名都名列前茅；師生團隊參加國際發明競賽獲獎連連，10年共奪下543件國際獎牌，堪稱國際設計名校，辦學績效獲國際肯定。

「高額獎學金，看得到也領得到！」施能義強調，學校為招攬優秀學生，每年提供新生入學最高480萬獎學金，過去8年已發出獎學金金額達6176萬元，其中有3人是放棄台大選亞大、獲360萬獎學金。

(中時 )