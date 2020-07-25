「2020雲林海洋音樂祭」明天起（26日）連續3個周末登場！26日在口湖鄉成龍溼地推出「流動藝術三部曲」含環境劇場、生態導覽、微醺餐桌；8月1日、2日舉行「海灘狂歡音樂趴」，將有雲林生產的啤酒免費暢飲；8月8日、9日配合父親節舉行「親子歡樂派對」。（周麗蘭攝）＊飲酒過量有害健康

「2020雲林海洋音樂祭」明天起（26日）連續3個周末登場！26日在口湖鄉成龍溼地推出「流動藝術三部曲」含環境劇場、生態導覽、微醺餐桌；8月1日、2日舉行「海灘狂歡音樂趴」，將有雲林生產的啤酒免費暢飲；8月8日、9日配合父親節舉行「親子歡樂派對」。

雲林縣文化觀光處舉辦的海洋音樂祭去年（2019年）首次舉辦，邀請比基尼模特兒走秀，引起熱議，今年因經費較短缺，文觀處長陳璧君說，「活動照辦，比基尼女郎、猛男、型男就由民眾來當」。

縣長張麗善25日表示，去年交通部觀光局補助200萬元，今年一元都沒有，雲嘉南國家風景區管理處小補助20萬元。

文觀處表示，今年編列70萬元，並請四湖鄉公所向觀光局申請經費，但該局未核定；文觀處轉向海洋委員會申請，該會雖表示外縣市活動若有剩餘款再補助，但也無下文，雲嘉南國家風景區管理處最後補助20萬元。

今年海洋音樂祭將有5天活動，7月26日於口湖鄉成龍溼地舉行「流動藝術三部曲」，邀請雲林人出身的雲門舞集前團員趙敦毅演出。8月1日、2日舉行「海灘狂歡音樂趴」；8月8日、9日的「親子歡樂派對」配合父親節，歡迎親子共度歡樂時光。8月兩個周末活動都有免費雲林縣啤酒業者釀的啤酒。

陳璧君表示，疫情緩和以來，許多民眾到離島享受陽光、沙灘，雲林三條崙海水浴場已經完成初步整修，將委外經營注入新創意，「不要忘了西海岸雲林也是有沙灘的！」

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(中時 )