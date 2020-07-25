台中市運動局長李昱叡、市議員陳清龍、陳本添、王朝坤等下水尬船。（王文吉攝）

台中市運動局舉辦獨木舟體驗營，鼓勵民眾走出戶外，並宣傳水域運動知識。（王文吉攝）

台中市體育總會輕艇委員會提供25艘獨木舟讓民眾免費體驗。（王文吉攝）

民眾2至4人乘坐一艘獨木舟下水，在1公頃平靜湖面體驗30分鐘，有人不小心互撞，歡樂滿滿。（王文吉攝）

親子檔3人乘坐獨木舟體驗，划槳手忙腳亂。（王文吉攝）

輕艇教練解說獨木舟划槳技巧。（王文吉攝）

台中也能划獨木舟而且免費！台中市運動局25日在豐原葫蘆墩公園軟埤仔溪水域舉辦獨木舟體驗營，輕艇委員會提供25艘讓民眾免費體驗，吸引上千親子參與。大學應屆畢業生趁當兵前來衝一波，還有民眾說「去小琉球玩一次要800元，雖然排號碼牌有點久，但很超值！」

軟埤仔溪水域一早湧入人潮，民眾2至4人乘坐一艘獨木舟下水，在1公頃平靜湖面體驗30分鐘，有人划槳手忙腳亂，有的不小心互撞，歡樂滿滿。一家四口在岸上等候的鄭小姐說，小朋友很期待能夠下水划船，前一晚興奮到睡不著。

李昱叡穿著短褲有備而來，與市議員陳清龍、陳本添、王朝坤等下水尬船。李昱叡表示，獨木舟體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場均做好完善防疫及防溺措施，讓民眾安心體驗獨木舟的樂趣，盼藉由活動鼓勵民眾多運動，提升全民健康。

過去輕艇訓練都在大里旱溪康橋，台中市體育總會輕艇委員會主委林秀卿表示，旱溪整治工程影響康橋水質，軟埤仔溪水域水質清澈，而且深度夠、長度完整，並建置浮動碼頭、休息區、盥洗區等滿足選手需求，比較可惜的是灌溉用水會影響水位高度，選手訓練無法掌握。

運動局為改善軟埤仔溪水域運動環境，特增設相關水上運動設備，今年1月開工、6月陸續完成，建置浮動碼頭、輕艇及艇庫設備等，提供輕艇選手訓練、比賽場地，也可配合機關、學校等不定期舉辦輕艇體驗活動，這次獨木舟體驗活動即是增設水上設施後的首場活動。

(中時 )