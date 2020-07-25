台大新竹生醫分院舉辦免費肝炎篩檢活動，現場大排長龍，共有1912位民眾做「保肝篩檢」。（羅浚濱攝）

台大新竹生醫分院舉辦免費肝炎篩檢活動，動員200名醫護人員為民眾做「保肝篩檢」。（羅浚濱攝）

台大醫院125週年院慶，與肝病防治學術基金會等單位，25日在新竹生醫分院舉辦免費肝炎、肝癌檢驗及B肝、C肝病人病毒量篩檢活動，因是免費現場大排長龍，有民眾清晨6點就來排隊，院方動員200名醫護人員共為1912位民眾做「保肝篩檢」。

縣長楊文科表示，全台目前約有160萬名B型肝炎帶原者，約40萬C型肝炎病人，每年有1萬3千多人因肝病往生，很多民眾是因不知自己有肝炎，希望此次篩檢能喚起民眾對自我健康的重視，配合定期篩檢和追縱以降低肝病危害。

台大生醫分院院長余忠仁表示，新竹縣以往舉辦民眾肝病篩檢活動皆屬較小規模，會主動參加篩檢者多是高危險群及對健康管理意識較高的民眾，這次免費的大型篩檢希望能夠早期發現、適當治療、定期追蹤，以降低民眾罹患疾病的風險。

肝基會總執行總楊培銘說，肝病早期通常沒有明顯症狀，目前全台平均約40分鐘就有1個家庭成員，因肝病往生而致家庭破碎，這場免費篩檢活動後，該基金會擇日將安排醫護人員為B、C型肝炎病人做腹部超音波檢查。

電視戲劇演員陳熙鋒在會中分享，他的父親自美回台檢查才發現得了肝癌，不幸往生的心路歷程，呼籲B、C肝帶原病人不要聽信偏方，一定要定期到醫院追蹤，做完整肝臟檢查，才是正確保肝之道。

(中時 )