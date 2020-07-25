廟裡一只看似不起眼的「香爐」，被研究團隊發現竟是清朝流傳下的筒形爐！建廟已近170年的花蓮市延平王廟，歷經數次修建，留下許多珍貴文物，首次盤點出239件多古文物，研究團隊今在廟內發表研究成果，將其中百年歷史的延平郡王鄭成功開基神像，以及東溪窯筒形青瓷爐列入「一般古物」文化資產價值潛力物，主持人李建緯教授透露，盤點廟方文物時，不起眼的香爐被證實具有歷史價值的青瓷爐，說明文資保存刻不容緩。
文化局長江躍辰說，這是花東第一次辦理寺廟宗教文物普查，受文化部文化資產局經費補助，委由逢甲大學歷史與文物研究所團隊執行「108-109年花蓮延平王廟文物普查建檔暨潛力古物研究調查計畫」，趁著「清屯」日以後，協同主委李建興將廟內重要神像、令旗等文物自神龕請下來，利用紫外線（UV）、紅外線（IR）、X光及手持式X─射線螢光分析（XRF）等科學性檢測，分析這批重要文物的工藝技法和文化資產價值。經過半年研究考證，今天在延平郡王廟成果發表。
計畫主持人李建緯教授表示，延平王廟創立於咸豐元年，與花蓮漢民族開墾息息相關，歷經清代、日治及民國，留下許多珍貴文物，共普查建檔31案共239件文物，其中供像類為8案共12件；頌贊公告類為7案共12件；供器法器類為10案共171件；樂器類為1案共1件；家具擺飾類為3案共14件；圖書文獻類為1案共1件；建築構件類為1案共28件。另擇出具有文化資產價值潛力的16件文物，進行科學性檢測，藉以佐證這些文物的歷史價值，俾由文化局提報為縣級古物。
李建緯與吳慶泰老師從歷史脈絡、藝術價值、材質與工藝等各方面，針對廟內有文化資產價值潛力的刻花東溪窯筒形爐、重建序及捐款芳名木牌、開基延平王神像、原鎮殿延平王神像、「蘇清秀寄附金五百圓也」碑、「志在東瀛捐軀拓地守孤忠」石柱及「新創天地」匾等多件文物闡述其文化資產價值。
李建緯說，紅外線能判別文物上的碳反應，可看到肉眼不可見的年久墨跡和落款；X光則能了解文物「內部結構」，透過科學檢測數據，協助研究人員考證文物的工藝技術，從中探索歷史訊息和文化資產價值，研究也發現，廟方供存咸豐元年款黑令旗，具有歷史軌跡，但後人卻在令旗面用黑筆寫下咸豐元年字樣，或許無意，也可能是便於辨識管理，但研究團隊認為相當可惜。
他說，盤點後，其中最具關注的「開基延平王神像」，寬15.5公分、深12.5公分、高27公分，據地方口述歷史，相傳是先民黃阿鳳在1851年，自台南府城恭請至花蓮十六股供奉的神尊，並隨著地方開墾成為信仰和生活中心，另外原是「香爐」被證實清朝刻花東溪窯筒形爐等，這兩件文物被列入具「一般古物」文化資產價值潛力者。
李建緯表示，延平郡文廟留下許多珍貴文物，目前保存環就並不好，例如咸豐元年流傳至今的黑令旗，已有脆化跡象，他建議，廟方歸類的一般古物件，可送文化局指定後，依據文資法相關辦法，向文化部申請環境改善經費，例如建置恆溫保存室，進行更妥善的保存維護，並希望後續有一完整出版記載，讓後代流傳記憶。
(中時 )
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