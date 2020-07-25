台南市佳里警分局一名警員被控性侵未成年少女，24日遭拘提，但他否認涉案，雙方各說各話，檢方裁定20萬元交保。佳里分局表示，22日接獲社工通知所屬員警疑涉妨害性自主案，立即成立專案小組調查，該名員警交保後，佳里分局凌晨立即召開考績委員會，將他記1大過處分並調整服務地區。

據了解，該名殷姓警員服務於佳里派出所，6月時因處理詐欺案認識1名單親母親及其未成年女兒，日前單親母親工作不順利，少女趁母親外出時向警員求援，但卻被控涉嫌性侵少女。

當天少女母親回家後發現有異，事後向相關單位檢舉，台南市社會局9日接獲通報，社工22日通知佳里警分局有警員涉妨害性自主案，警局同仁都非常驚訝，但隨即成立專案小組展開調查。

佳里分局表示，當天立即成立專案小組取號立案，秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則嚴查，並依規定通報台南市性侵害防治中心，報請台南地檢署指揮偵辦。

24日佳里分局偵查隊向法官申請搜索票、拘票，到殷姓警員辦公室、家中搜索，並帶回偵訊，殷姓警員否認涉案，台南地檢署訊後，25日凌晨0點30分裁定20萬元交保。

佳里分局25日凌晨2點召開考績委員會，認涉案員警言行失檢，嚴重影響警譽，依警察人員獎懲規定，先予以記一大過處分並調整服務地區，待司法調查結果，從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

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(中時 )