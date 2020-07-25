台中市1名6歲女童今年4月晚間獨自外出找阿嬤，55歲陳姓遊覽車司機發現後一路尾隨，將她抱至巷弄內變電箱旁隱密處性侵得逞，女童返家哭訴下體疼痛，家屬驚覺報案。陳男坦承犯案辯稱「一時衝動」，仍未與女童家屬和解，台中地院依加重強制性交罪判刑7年8月，可上訴。

事後，女童受到驚嚇，返家後哭訴下體疼痛，家屬察覺有異，立即向里長求援報警，警方獲報後，緊急調閱附近監視器影像，1個小時後在公園附近找到陳男。陳男坦承，他一路尾隨女童，犯前與女童閒聊，得知女童就讀幼稚園大班，他「因一時衝動」而以手指侵害，「做了不應該做的行為」。

判決書指出，陳男在今年4月7月晚間6時50分，看到女童單獨跑出家門說要找阿嬤，他一路尾隨，並從後方抱住女童，抱至巷弄內變電箱隱密處，強行拉開女童褲子以手指性侵女童。

法官認為陳男在夜間強行抱走弱勢女童，至隱蔽巷弄內強制性交，惡性及情節嚴重，且對將女童抱至性侵地點情節說法矛盾，難以認定他犯後態度良好，且尚未取得被害人及家屬的諒解，或賠償被害人，依加重強制性交罪判處徒刑7年8月。

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(中時 )