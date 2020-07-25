國民黨高雄市長候選人李眉蓁近日爆發論文抄襲，國民黨則在數天後反揭綠營多人論文也有問題，讓政壇掀起一場論文風暴。有網友對於國民黨內有人在風波中刻意拉開距離感到可惜，坦言李眉蓁既然是國民黨推派的，為何學不會像民進黨一樣「對外團結」。

常在臉書公開發表時政評論的潘姓網友，昨24日在臉書對李眉蓁論文風波發表看法，「當所有人在切割她，試圖保持距離，甚至在政論節目上面公開表示，要黨中央有所取捨，還是自己的同黨同志，不禁為她的遭遇感到哀愁。

該網友提到，「其實他和大家一樣，都不是很瞭解她(李)，究竟是怎樣的一個人，從她臨危受命接下市長補選的重擔後，雖然青澀，但態度誠懇，在天氣屢創最熱紀錄的7月，在高雄街頭、市場拜票，很少看到她有不悅的神情，對待每一個人總是客客氣氣，沒有絲毫嬌氣，且看起來也不太像是一位蟬連三屆的議員，因為感覺不到她有任何架子，鞠躬行禮問侯，其實在她身上看到些許韓國瑜的影子，有著相似的命運軌跡。

該網友為李眉蓁緩頰，「希望國民黨好好保護她，不要切割她，遺棄她，她是你們挑選出來的，無論當初基於什麼理由，此時此刻，她已經勇於認錯」，並略有不滿表示，綠營裡面也存在許多人有論文的瑕疵和疑義。

最後，網友也PO出一張照片，並解釋，這是前高雄市長韓國瑜在2018年7月15日的簽名，並說「韓總將這顆球交付給她，沒想到事隔兩年後，她繼承市長補選的衣缽。這是歷史時空的巧合，也是冥冥中的宿命。當看見這張照片，有種莫名，有種感觸。

前高雄是長韓國瑜(右)致贈簽名躲避球給國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁(左)，兩人合影留念。(圖/翻攝 網友 臉書)

李眉蓁論文風波，挺韓網友PO文緩頰。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)