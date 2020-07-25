炎炎夏日沒冷氣，真的會讓人崩潰，網友發文表示，住在西曬房，就算晚上進去，仍熱到飆汗，到底要怎樣才能涼一些？引發網友討論，可用對流法，提前開窗通風，如此一來房間牆壁溫度就降下來，也就沒那麼熱，另台電粉專也指出，出門前將窗簾拉上，房間比較不會那麼熱。

網友在PTT上發文表示，住在西曬房，就算是晚上進去，還是會熱到秒流汗，導致他想到要回家就很煩，最大的願望就是搬出去住，每天吹冷氣吹到頭痛，並進一步詢問，除了開窗、開電扇之外，要怎麼做才能涼一點？

許多網友留言建議，「洗完澡馬上吹電風扇睡覺」、「脫光睡地板」，也有人建議可以先請人替你開窗，並運用對流法，家中反方向的窗也要開，房門也打開，讓外面的風吹進來，穿透全家，如此房間牆壁溫度會降低，睡起來就沒那麼熱了。

天黑回家房間超熱，台電在粉專指出，出門前記得拉上窗簾，減少熱輻射，房間溫度就不會這麼高。（圖／翻攝自台電臉書粉專「電力粉絲團」）

而台電官方臉書粉專「電力粉絲團」也發文分享，晚上回到家，天都黑了，房間的溫度還是很高，恐是「輻射熱」惹的禍，夏天毒辣的太陽，照到傢俱和地板上，會吸熱讓室溫上升，因此建議，每天出門前，最好可將窗簾拉起來，阻擋輻射熱。

台電也說，若是有陽台的落地窗，可以在窗外掛竹竹簾，減少陽光照到玻璃進屋，或是採用90％以上的遮光窗簾，但要注意，窗簾的尺寸要比窗戶稍微大一些，這樣才能阻止熱能進入屋內。

住頂樓室內常常熱到不行，台電在臉書粉專建議，可以架上農業用的黑網。（圖／翻攝自台電臉書粉專「電力粉絲團」）

台電也分享，頂樓的房間被太陽直射，常讓室內超熱，其實可在屋頂上架農用的黑網（遮光網），隔絕直輻射熱，且黑網與屋頂地板間形成類似空氣隔熱層，能利用對流帶走熱氣。而黑網最好選遮光率80%以上，並裝在離地面50至100公分的高度。

(中時新聞網)