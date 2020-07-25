中美緊張關係持續升溫，美方動作頻頻。在美方日前要求中國限時內關閉駐休士頓總領事館後，期限於當地時間24日下午4時（台北時間25日清晨5時）屆滿，中方領事館工作人員不久後離開，美國聯邦政府及當地執行部門人員其後破門而入，正式接管該總領事館，另有外交安全局人員於門外駐守。

綜合美媒25日報導，在關閉中國駐休士頓總領事館的期限一到，可見數輛掛有外交車牌的車輪離開現場。與此同時，美國聯邦人員檢查領館上鎖的門，還有鎖匠前來開鎖。

美國官員24日表示，中國駐休士頓總領事館一直是中國在美進行間諜活動最嚴重的機構之一，其行為遠遠超出可接受範圍。另據CNN報導，美國官員表示，領事館與德州一間研究機構的欺詐調查有關，指稱中國領事館官員直接參與研究人員的交流，並指導他們收集哪些訊息。

稍早前曾表示總領事館會「持續開放直至另行通知」的中國駐休士頓總領事蔡偉，在華府要求總領事館關閉限期屆滿前曾經發表公開信，批評美方單方面挑起事端，蓄意破壞中美關係。

另一方面，美國官員24日表示，一名在中國駐舊金山總領館躲避的中國研究人員唐娟，已被美國拘留，預計將於下周一（27日）出庭。舊金山聯邦地區法院文件指出，任職於加州大學戴維斯分校的唐娟申請簽證時，隱瞞其曾在解放軍服務身分，涉嫌簽證詐欺罪，她過去1個月匿藏在中國駐舊金山總領事館內。

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