八三夭《想見你想見你想見你》 8 月 29 日高雄巨蛋慶生趴，今天中午 12 點門票全面啟售，就受到粉絲們「報復性」力挺，一萬張門票在 1 分鐘內就被掃光。開賣當下，準備要前往新竹演出的五位團員正好聚在髮廊一起看「開票」，得知好消息時整間髮廊的工作人員都忍不住拍手歡呼，也讓一段時間未舉辦大型售票演出的八三夭放下心中大石，共同表示：「謝謝大家的支持，再次締造秒殺的奇蹟！2020 年紛擾很多，能夠與夭怪們再次相聚實在非常感恩、感謝。

購票期間有著不同的聲音與反應，我們會盡快商討可能性，看看有沒有什麼可以繼續寵壞大家的方法！大家辛苦了！」向粉絲傳達最真切的感謝，也期待能與所有歌迷開心共度一年一度的生日趴。「全球人壽 八三夭《想見你想見你想見你》2020 高雄巨蛋生日趴」最新資訊，敬請持續鎖定「八三夭」與「KKLIVE Taiwan」Facebook 官方公告。

八三夭將於8 月 29 日到高雄巨蛋慶生開趴。KKLIVE提供

(中時 )