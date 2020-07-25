父親節即將到來，已經想好要怎麼為爸爸慶祝這一天了嗎？今年的父親節蛋糕，不少業者都主打酷炫的大人成熟風味，有品味的爸爸們歡迎指定。

來自紐約的女王級千層蛋糕品牌今年首次推出父親節蛋糕，以天然竹炭打造出時髦外型的黑色「竹炭咖啡千層蛋糕」，內餡融合咖啡與卡士達鮮奶油，外面淋上咖啡風味的巧克力鏡面， 並以法芙娜可可碎片點綴，超完美的苦甜平衡，品嘗咖啡迷人的香醇苦韻。

黑潮柴燒芝麻桂圓。(圖／ChizUP!提供)

以日曆蛋糕、節慶烙印為主打的美式起司蛋糕品牌，也有推一款黑色的「黑潮柴燒芝麻桂圓」，起司蛋糕調入以柴火特別焙炒激發香氣的屏東潮州50年老店「金弘麻油花生行」的芝麻醬、超厚工的古早美味「台南東山窯烤龍眼乾」，再以些微天然竹炭粉調色，外表呈現沉穩大器的曜黑質感，入口後濃郁綿滑的芝麻奶香逐漸擴散，龍眼乾Q彈帶有煙燻甘香，口感韻味無窮！

「紳士的品味」巧克力咖啡蛋糕。(圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供)

另外，也有飯店與西服品牌合作，聯名推出「紳士的品味」巧克力咖啡蛋糕，以翻糖作法設計的西裝造型，使用66%台灣在地巧克力製成的甘納許，搭配上綿密鬆軟的濃縮咖啡海綿蛋糕，打造多達6層的堆疊豐富口感，最後外層再以66%巧克力鏡面及翻糖塑形裝飾，香醇苦中帶甘甜且濃郁風味。

金士曼紳士蛋糕。(圖／台中裕元花園酒店提供)

而位於台中的飯店也是主打以西裝為造型的父親節蛋糕，這款「金士曼紳士蛋糕」，內餡的70%微苦巧克力慕斯加入12年麥卡倫威士忌酒點綴，和焦糖安格蕾餡搭配堅果巧克力，每一口都吃得到融合酒香的多層次濃郁口感。

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(中時新聞網)