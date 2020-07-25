台中市觀旅局配合中央防疫，並推動「安心旅遊」，大坑登山步道遊客人數不減反增。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園建置完成挑戰型自行車道，吸引車友揪騎。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

今年上半年多處觀光景點受疫情衝擊，遊客卻步，台中甲安坑三大風景區卻不受影響，遊客數衝上176萬人次，相較去年成長20％以上。台中市觀旅局長林筱淇分析，市府超前部署，配合中央防疫，推動「安心旅遊」及攜手旅宿業者推動「安心旅宿」認證等，成效頗佳。

林筱淇表示，國內疫情在3月份到達高峰，但大坑風景區4月起進行人流管制及防疫宣導，讓民眾認同來爬山是健康、安全、安心的休閒活動，亦可運動強身增強對病毒的抵抗力，使得遊客人數不減反增，甲安坑風景區總遊客人次在6月份突破150萬人次大關。

林筱淇推薦，大坑擁有登山步道、山景、景觀餐廳等觀光資源，也有芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸等美食，溫泉會館更是放鬆身心的最佳去處。大安濱海擁有豐富生態，安農精品則有安農香腸、大安蔥、芋頭等，如果想聽海聲入眠，全台首座合法濱海豪華露營區就在大安。

至於人文薈萃的大甲除了可以到鐵砧山爬步道、騎自行車外，鎮瀾宮前的蔣公路美食街肉圓、蚵仔煎更是老饕們的口袋名單，大甲也有許多特色民宿等著你來享受田園之樂，歡迎民眾趕快來安排一趟甲安坑安心旅遊。

林筱淇進一步表示，全台防疫解封進入「後疫情時代」，但市府防疫不鬆懈，為提供旅客安全無虞旅遊與住宿環境，甲安坑三大風景區會持續進行防疫工作，也請民眾在旅遊過程中落實「防疫新生活運動」規範，除維持個人衛生防護措施外，也配合店家防疫措施。

林筱淇也說，為振興拚經濟，市府團隊推出台中購物節，活動期間入住台中市「安心旅宿」認證的旅宿，就可上網登錄取得抽獎資格，獎項有好房、好車、現金等。另餐飲旅宿、觀光工廠及其他相關業者，配合中央「振興三倍券」提供優惠方案，好吃好玩又好買。

(中時 )