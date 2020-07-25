台中市北區尾張仔文化協會表演結合傳統婚禮儀式。（弘道老人福利基金會提供／陳世宗台中傳真）

台中市弘馨社會福利關懷協會賴玉卿阿嬤穿鐵衣仍上台表演，展現青銀合作。（弘道老人福利基金會提供／陳世宗台中傳真）

邁入第10年的阿公阿嬤活力show大賽，今年平均參賽年齡為70歲，登台演出人數近2400名，總歲數突破16萬歲，其中有3位百歲人瑞參與演出；每位阿公、阿嬤經過數個月的練習，齊聚共同秀出活力。3天賽事將決選4支隊伍，代表台中市參加國民健康署舉辦的中區複賽，為台中市爭取榮耀。

1年1度專屬於長輩的嘉年華盛會「阿公阿嬤活力Show大賽」，由台中市政府社會局主辦、弘道老人福利基金會承辦；今年邁入第10年，主題是「青銀拾光 樂齡耆舞」，25日起於台中好運來洲際宴展中心盛大登場，為期3天的精彩賽事，充分展現長輩們努力練習成果與不老樂活的銀髮精神。

「青銀拾光 樂齡耆舞-109年阿公阿嬤活力Show大賽」，今年有4位百歲人瑞參與演出，分別是清水長青快樂學堂100歲的李睿豪阿公、弘馨社會福利關懷協會101歲的陳吳妹阿嬤、北屯區101歲陳羅好阿嬤，今年首度參賽與媳婦一同上台表演；中華傳愛社區服務協會100歲的王禮多阿公，更是活力秀的紀錄保持人！

「很緊張又很興奮」、「一定要得獎啊」！是許多參賽長輩們的心聲，他們每週到據點練習2至3天，反覆練習長達好幾個月，只為上台表演6分鐘，活力秀對阿公阿嬤們來說，是1整年的重要大事；透過舞蹈、話劇、歌唱等表演，讓長輩們都變年輕了。活動聚集170位志工，來自中市各級學校青年學子，展現青銀共融、高齡友善的城市。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，阿公阿嬤活力Show大賽，是專屬長者展現健康活力與生命價值的舞台，這個不老舞台讓我們看見，老人家不再只是被照顧者；而是能展現生命價值的樂活長者！很開心看到現場這麼多不同世代的參與，一起帶動青銀交流、充滿創意與活力的高齡社會。

(中時 )