2019年獲得米其林一星殊榮的台菜餐廳，今年在疫情期間將店內受歡迎的招牌菜全都放入餐盒菜單中，沒想到推出的餐盒竟然大受歡迎，所以最近又再度推出2.0版「山海珍寶盒」，視覺宛如藝術品，味覺也很講究。

三層木盒分別盛裝「山」、「海」、「珍」為主題的料理，「山」裡放的是台菜宴席中的冷盤、炸物，包括台灣野生活龍蝦沙拉、正黑豬手工香腸、達那滷野生鮑、藥膳醉蝦、三色蛋中卷、甘蔗燻雞等，「海」則是內含滿滿海鮮的「紅蟳極品海鮮米糕」，蟹黃飽滿的野生活紅蟳、滷鮑魚、馬祖淡菜、鹽味中卷、蒜味海瓜子、日本鮭魚卵等，米香搭配鮮美海鮮滋味，非常誘人。「珍」則收納9款選用台灣當令季節食蔬與食材，以各種不同烹調手法呈現滋味繽紛盎然的小菜風味，像是綠竹筍沙拉、黑糖露秋葵、月見龍鬚菜、香豆美人筍丁、鹽漬胡瓜、醋漬紅心芭樂、起司紫地瓜球等季節食蔬及魩仔魚海菜煎餅、扁魚春卷，處處顯現台菜手路菜的精緻。

虎掌燴鮑魚。（圖／山海樓提供）

另外，餐廳還向台灣國寶級辦桌總舖師傳人林明燦請益，邀請人稱台灣傳統辦桌文化「活字典」阿燦師傳授「虎掌燴鮑魚」、「河鰻老油條」兩道夏季菜色，其中虎掌燴鮑魚是阿舍宴客中的大菜，俗稱豬蹄筋的「虎掌」需先炸後煨，技巧純熟的師傅才能虎掌處理得入味而不軟爛，滑嫩中保有Q感。再結合台灣九孔鮑魚，以酸香黑蒜醬提鮮，咀嚼中飽含爽脆彈牙口感與香氣，最後巧思點綴台灣紅椒、地瓜及山藥泥做成的造型蔬菜，創意沾佐芥藍菜醬汁，增添清雅風味。

河鰻老油條。（圖／山海樓提供）

河鰻老油條則是林明燦之父、人稱「辦桌祖師爺」林添盛於40多年前所創辦桌名菜，將新鮮白鰻去刺後，以新鮮蒔蘿草賦香，裹粉酥炸，最後澆淋以雞高湯、鳳梨、糖、蕃茄慢煮調製的醬汁，酸甜果香襯托出鰻魚的清甜，熱氣衝出香菜的香氣，搭配自製酥脆油條、酥香米花，風味層次多變，引人上癮。

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(中時新聞網)