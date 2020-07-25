人人都想要一夜致富當億萬富翁，不過唯有真正的幸運兒才能獲得財神爺眷顧，沒想到網紅蔡阿嘎成了萬中選一的幸運兒，他自曝收到一封郵件，上頭竟寫著繼承了27億台幣遺產，讓他興奮表示：「我不用買什麼威力彩了」。

蔡阿嘎自曝收到一封郵件，內容寫道：「請允許我向你們介紹我自己，我是多哥共和國的Moeded Gaba大律師，我是你們在多哥的家人的法律執業者、財務和主要律師，是你們親屬的一個已故基金，價值9040萬美元，將轉交給你。」文末更註明：「我等待你的緊急回應」，身為明眼人的蔡阿嘎自然察覺是詐騙，但仍不忘搞笑：「我不用買什麼威力彩了啊！收到這封mail，我有9040萬美金遺產耶！27億臺幣，整個財富自由了啊」，更驚呼：「原來我是多哥共和國混血兒」。

對此網友也紛紛回應：「可以改拍27億的奢侈生活給粉絲看嗎」、「你是被流放到台灣的王子」、「重點是繁體中文字耶，好用心的律師」。

(中時新聞網)