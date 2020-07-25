推廣花蓮天文旅遊，縣長徐榛蔚昨晚帶同雄獅集團董事長王文傑等36人踩線團，赴七星潭賞星廣場視察，感受星空之美。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮七星潭夜晚璀璨星空星，幾乎無光害，已成推薦的觀星地點。雄獅集團董事長王文傑昨率領36人踩線團到花蓮尋找「賞星」，縣長徐榛蔚陪同一行赴七星潭賞星廣場，觀看著滿天星斗，微風徐徐，贏得王文傑等人讚嘆，認為花蓮天文旅遊具觀光潛力。

徐榛蔚說，花蓮縣府推廣天文賞星旅遊，上半年即推動《流星花蓮─2020天文旅遊》系列活動，整合人才培訓、日環食活動、賞星遊程、12星座主題旅遊、觀光業界天文限定商品等，吸引遊客前來，她昨晚也當面邀請雄獅集團進駐花蓮，期待跨界合作激起觀光火花。

縣府於5、6月在北、中、南區舉辦5場天文旅遊解說培訓課程班基礎班，培養天文旅宿達人及觀光從業人員導覽解說能力，學員反應相當熱烈。8月17日起將再度開辦解說培訓課程基礎班及進階班，課程包含中、西方星座故事、四季星空辨識技巧。

培訓過程，也將走出戶外進行實地導覽解說訓練及測驗，完成進階班的學員可成為花蓮天文旅遊的種子解說員。

縣府也製作賞星地圖，盤點出14處適合觀星且交通方便的地點，並推出建議遊程，讓民眾來花蓮旅遊白天晚上都精彩。另外「流星花蓮—2020天文旅遊」網站（http：／／www.meteor-hualien.tw／）也提供12星座旅遊，結合了賞星、外國老闆特色店鋪、親子、農遊、部落、寵物等主題旅遊，提供給各種不同星座朋友們來到花蓮的旅遊行程參考，一起到花蓮追星

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