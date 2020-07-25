疫情衝擊下，作為北京老牌餐飲代表的全聚德也在嘗試突圍求生存。在迎接7月26日（農歷六月初六）156週歲生日前夕，全聚德決定大刀闊斧的進行轉型突圍，放低身段擁抱大眾消費。

近日，全聚德宣佈進行三大調整：調整門店菜品菜價，整體下調10％至15％；取消所有門店服務費；全面統一烤鴨價格和製作工藝。

《財聯社》報導，疫情對餐飲衝擊已經實實在在的體現在業績上。7月10日，全聚德發佈的半年業績預告顯示，上半年公司預虧區間為1億3886.32萬元至1億5186.32萬元（人民幣，以下同）。

到餐廳吃飯客流的銳減，這讓全聚德意識到，市場已不太可能出現報復性的消費，中高端特別是高端餐飲不再是市場主流，門店小型化、菜品精緻化將成趨勢。全聚德新任總經理周延龍表示「全聚德和平門、前門和王府井三大傳統門店，無法再奢望像過去黃金週期間那樣的高翻台率。」

在所有措施中，降低消費門檻是最引人注目的一條。全聚德集團24日宣佈，所有門店對菜品和價格進行統一調整，菜價整體下調10％到15％。烤鴨會員價由原來的258元調整至238元。

全聚德集團技術研發室廚師李鵬還發佈了47道新菜，均列入全聚德北京門店統一菜，其中超50％的菜品設定會員價。會員價較正常價便宜3元、5元或10元不等，就連全聚德的招牌烤鴨會員價也降了20元。全聚德新任總經理周延龍表示：「總體來看，全聚德菜價整體下調大約10％至15％。」

此外，所有門店大廳不再收取服務費。過去消費者到全聚德就餐，大廳收10％、包間收15％的服務費。全聚德表示，日後除部分包間收取使用費外，所有的門店大廳全部停止收取服務費。「不會因為不收服務費就降低服務標準。」周延龍解釋，以後服務將刪繁就簡，一改過去那種「宴會式」服務，為消費者提供更親近、標準化的大眾服務。

「菜價降低，服務費取消，目的就是要讓消費者感受到，老字號在變，希望這樣把客流拉回來。」周延龍說，「80後」、「90後」乃至「00後」，都是全聚德的研究對象，他希望年輕人能把全聚德作為就餐的一個選項。在和平門店一層，全聚德已辟出600平方米的空間，將重點針對年輕消費群體打造一個新中式風格的全新門店。

全聚德還全面統一烤鴨價格和製作工藝，選派優秀烤鴨師上爐掌桿，提升烤鴨的口味和品質。另外，新菜單中還特別添加一人食烤鴨，在配備一人份烤鴨、卷餅、火燒、蘸料的同時，搭配燴鴨舌烏魚蛋湯、鹽水鴨肝、青檸脆皮蝦、養生時蔬、果汁等小份菜品，讓一人吃烤鴨也不再感覺不好點菜。

除餐飲外，今年下半年全聚德還將加快食品板塊的調整。已發展近20年的真空包裝烤鴨，曾作為拳頭產品支撐起全聚德食品的半邊天，下一步也將調整，向醬鴨、鹵鴨等系列產品發展，並推出一些鴨類休閒食品，實現餐飲和食品的雙輪驅動。

今年3月，周延龍曾對界面新聞表示，公司今年會做出很多調整，特別是在產品體系和年輕客群就餐體驗兩個方面。包括推出更多菜品，並定期更新產品，採取一些措施走親民路線，在人均消費100至150元的集中區域發力等。

(中時 )