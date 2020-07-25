10歲陳小弟，每天早上醒來容易眼睛紅腫和眼睛癢，有時發生在單眼，有時雙眼皆有症狀，通常點完眼藥水後狀況會改善，只是症狀反反覆覆發生，父母十分憂心，進而帶他到醫院想搞清楚是什麼原因造成的。

鼻黏膜發炎造成鼻淚管阻塞 進而引發眼睛結膜炎

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，陳小弟的症狀大多在剛睡醒時發生，睡前並無接觸刺激性物質，也沒有揉眼睛，寢俱都有定期清潔；除自覺眼睛有症狀外，身體則沒有其他不適。

在理學檢查左眼結膜充血，上眼皮紅腫，鼻腔檢查發現，同側鼻黏膜充血腫脹嚴重，鼻甲已經整個貼到鼻中膈，診斷是過敏性鼻炎，因為鼻黏膜發炎腫脹造成鼻淚管阻塞，進一步造成同側眼睛的結膜炎。

日常誘發過敏原因素多 空汙易加重症狀

蘇軏提到，過敏性鼻炎為鼻黏膜接觸到過敏原後，產生流鼻涕、鼻子癢、打噴嚏、鼻塞等鼻部的症狀，門診觀察近五成的患者深受困擾，特別是空氣品質差的時候，求診患者明顯增加。在台灣，常見的過敏原包含塵蟎、蟑螂、黴菌、寵物皮屑和花粉，但是空氣污染，如香菸、汽車或工廠排放的廢氣均可以誘發或加重鼻炎的症狀。

此外，過敏性鼻炎常伴隨有氣喘、過敏性結膜炎等過敏性疾病，也容易有鼻息肉、中耳炎、鼻竇炎、牙齒咬合不正、注意力不集中與過動症等問題，若輕忽症狀未給予適時的治療，對於兒童日後生活及學習上可能會有影響。

預防過敏性鼻炎 生活細節都要注意

蘇軏提醒，除了均衡飲食及適當的運動，也要注意鼻部清潔，養成良好的衛生習慣，避免二手菸，並且改善環境衛生，打造防黴、防螨的居家環境。而過敏性鼻炎除了鼻塞、流鼻水等鼻部症狀外，可能與過敏性結膜炎、睡眠障礙、注意力不集中與過動症等問題有關；當出現相關症狀時建議找尋醫師評估、檢查，必要者安排過敏原檢測，進一步釐清原因，避免錯失治療時機。

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(中時新聞網)