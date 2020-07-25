國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，論文抄襲風波未息，她日前落淚道歉並宣布放棄學位，然而，原定在今(25日)傍晚將啟用競選總部，藍營哪些大咖人物將現身站台，更成為外界焦點。不過，外界傳出有些藍營人士並不會現身，對此，國民黨議員徐巧芯在政論節目中則是還原狀況，她說，有媒體指出說有些人不去助選了，就分別看名單，一一打電話去問，「那怎麼可能說不去，這太誇張了」。

徐巧芯在節目「新聞面對面」中解釋，其實會不會去輔選就是跟登記時間、規劃有關，有跟黨團說希望先給行程和時間，再看可以的時間進行登記，大家也花了好長一段時間做這件事情，大概上上週名單就蠻確定，剛好在競總成立這天下去輔選的人是最多，然後媒體指出說有些人不去了，就分別看名單打電話去問，那怎麼可能說不去，這太誇張了。

不過， 徐巧芯也坦言，李眉蓁在第一天的對外說明論文爭議時，確實沒有什麼可以幫她說話的，「我們也都是炸鍋！」狀況真的不是很好，雖然不能放棄 但是態度問題，既然是道歉了，那這樣大家下去就比較好，且木已成舟，登記的人隔天還說不去輔選，真的會太過分。

(中時新聞網)