吳姓男子在2019年收到台北地方法院的「不得侵害妻子的身體或精神」保護令，卻仍在凌晨密集打電話騷擾從事業務的妻子，被一狀告上台北地檢署，吳男用「女兒哭著找媽媽」、「談離婚」的藉口答辯，檢方認為吳男就是要藉此向妻子施壓，依違反《家庭暴力防治法》將他起訴。

吳男與陳姓妻子感情不睦，妻子在2018年就向北院聲請保護令獲准，命吳男不得對陳女實施身體或精神上的不法侵害，保護令並在2019年1月送達吳男。

吳男明知妻子從事衛浴廚房設備的業務工作，生活作息正常，竟然在今年3月28日到30日凌晨，及4月8日凌晨，撥打數十通行動電話或LINE語音通訊給妻子，干擾妻子睡眠，讓妻子心生畏懼，隔天精神不濟，陳女忍無可忍，向警方報案。

吳男到案後表示，知道保護令內容，也承認打電話給妻子，但是，吳男辯稱「女兒一直哭著找媽媽」、「要談離婚的事情」才打電話，否認犯罪。

檢察官認為，吳男夫妻的女兒並不是身體不適或發生意外等急迫情況必須找媽媽，吳男應該可以先行安撫女兒或留言即可，沒有必要密集撥打電話，而且明知妻子的工作性質及作息時間，還在非急迫的情況下密集打電話，是造成妻子的困擾、不便，藉此對妻子造成壓迫，因此不採吳的辯詞，依違反《家庭暴力防治法》將他起訴。

(中時 )