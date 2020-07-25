成立13年的「新竹市康樂里水環境巡守隊」，隊員平均年齡高達68歲，10餘年來一直是244歲的「河神」烏瓦窯圳的守護天使，近日其以社區水圳輕旅行宣導環保，在全國優良水環境巡守隊選拔賽中，榮獲「特色級」水環境巡守隊伍。

環保局長江盛任表示，康樂里水環境巡守隊成立至今13年，現有隊員僅有11人，且隊員平均年齡達68歲，不過，該隊認養了頭前溪流域的何姓溪814.82公尺與603.15公尺的烏瓦窯圳，多年來辛勤巡守、淨溪毫無怨言。

康樂巡守隊去年共計巡守196小時、水質監測12次、髒亂點通報3件次，為能徹底潔淨水體，更主動於水圳內設置垃圾欄除設施，方便清理水圳垃圾，透過淨溪10次、清除垃圾攔截點12次，總計清理垃圾120公斤。

此次他們以獨創的「社區水圳輕旅行」活動，向來自全國各地的民眾宣導守護水體保育理念，共計辦理218場次，參訪人數達7920人， 因而獲評審青睞，榮獲全國優良水環境巡守隊「特色級」水環境巡守隊伍。

康樂里水環境巡守隊長林再興指出，該隊是結合人文、歷史與古蹟，規畫「社區水圳輕旅行」活動，讓民眾搭乘時速僅5公里的輕便火車，沿途可飽覽1公里長度的鄉村風光，還能與高齡244歲的「河神」烏瓦窯圳相遇，聆聽水圳歷史與水環境巡守隊的工作項目。

另，遊客也可了解先引入頭前溪水源開鑿烏瓦窯圳灌溉良田，為新竹的發展奠下基礎，體悟打造永續環保家園的重責大任。此外，透過「廢油做肥皂DIY體驗課程」，遊客可學習化學合成洗劑危害水環境的知識，加深加廣宣導守護水體的重要性。

環保局表示，新竹市水環境巡守隊自2003年成立，現共有28隊、374人，日夜幫忙守護水環境。2019年巡守時數共計達1萬1691小時、髒亂點通報84件次、清理河川河岸面垃圾達7289公斤、水質監測206次。新竹市在環保署辦理的全國河川汙染整治評比，共計獲得8次特優、7次優等的佳績。

(中時 )