副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人，今(25)日共同為萬國通路創意觀光工廠揭幕；該座開發面積達十公頃，目前建設三萬五千坪，建築面積三萬坪的觀光工廠，企圖為大台南地區觀光產業再生新利基；萬國通董事長謝明振表示，該開發案以關懷為設計理念，期為eminent這個品牌注入新生命，持續將這個台灣品牌發揚光大。

萬國通路創意觀光工廠eminent位於高鐵台南站旁萬國產業園區內，是全球最大的行李箱觀光工廠，經過一個多月的試營運。今日正式舉行開幕典禮；一手催生該觀光工廠的副總統賴清德致詞時指出，擔任台南市長期間，曾與謝董提及若將該基地開發盤觀光工廠，相信可為台南再建立一處新的觀光景點，結果謝董很阿莎力”應允”了。

謝明振表示，這個開發案從土地變更起，到的一磚一瓦興建，歷時五年多，其間經歷很多困境與挑戰，這幢以關懷為出發點的建築物，才在很多人的協助下誕生了，這也象徵不屈不撓的”台灣人的精神”。從試營運起，已有十萬餘參觀人次，期望該景觀如歐洲度假村的地方，也能成為大家喜愛的度假勝地。

該全球最大的行李箱觀光工廠，園區內展示六大主題區，包括”緣起緣滅”、”隱形冠軍”、”環保行李箱研發設計”、”趨勢產品”、”品牌價值”、”測試走廊”等。期待透過各種寓教於樂方式，讓大人小孩一起來探索萬國通路的品牌故事。

創意觀光工廠本身建築採用歐式紅色斜瓦建築感官設計，有別於一般觀光工廠外觀建築，期讓遊客進入園區前，因著視覺效果的轉換，開啟於園區內的度假模式。全國最長的「落羽杉步道」，也在這裡向您招手，漫步其中有如身在會呼吸的森林中。在「築夢碼頭」裡，讓遊客上船體驗搭乘豪華遊艇，並可悠閒地在遊艇甲板上喝著咖啡下午茶，愜意度過那午後時光。

萬國通路是國內業界最大的國際行李箱、包、袋與休閒用品專業設計、製造及銷售公司，以知名品牌、通路實力，與精湛的工藝技術享譽全球。走入萬國通路旗艦店專業店，世界可級的TPO、PP、PC、尼龍、聚酯類的旅行箱、包、袋及休閒用品一應俱全，相信未來台南名產不再只有古蹟及美食，萬國在地製造的MIT行李箱將會是台南特色名產之一。

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