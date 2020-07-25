這兩天，大陸與美國互關領事館消息全球矚目，對此國民黨立委李貴敏指出，雙方衝突從過去幾年的經貿戰、科技戰，迅速升級到外交戰，各種跡象都證明短期間應無降溫可能。全球第一大與第二大經濟體對撞，台灣夾在最前線，從區域安全到經貿，根本無法置身事外，但迄今我們還沒看到民進黨政府打算如何因應這場美中「新冷戰」！

台灣有能力選邊站嗎？如何避戰？企業又該如何展開新的戰略布局？李貴敏質疑民進黨政府對這些問題毫無反應，對國際情勢大海嘯也絲毫無感！事實上，台灣既是以對外貿易為主的淺碟式經濟體，國際局勢牽一髮則動全身，尤其中美衝突、情勢緊張，第一個倒楣的就是台灣產業和人民。試問，政府除了操弄族群鞏固政權外，究竟做了些什麼？

李貴敏痛批民進黨政府甚麼都沒有做！就祇發了「三倍券」，把一些芝麻綠豆大事複雜化來辦，讓人民吃盡苦頭。立法院臨時會一開再開，第三期紓困特別預算又送到國會，真用在防疫的比例少之又少，但三倍券卻編列了廣宣經費1億2900萬。政府只知舉債、拿著子孫的錢充大方，施政無能、執政無方，這才是臺灣最嚴重的危機！

(中時 )