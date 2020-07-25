山友25日踴躍參加巡護體驗，親身瞭解森林護管員日常工作的點滴。（新竹林區管理處提供／何冠嫻苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處25日在苗栗縣南庄鄉加里山登山步道舉辦「一日巡護體驗」，吸引逾150人參加，讓民眾親身瞭解森林護管員日常工作的點滴。

加里山有小百岳美稱，吸引許多山友、遊客登山，25日大批民眾慕名前往並參與巡護體驗，林管處指出，蓬萊村賽夏族部落的朋友也共襄盛舉，期與新竹林區管理處在既有的合作夥伴關係下，共同巡護部落周邊山林，一起保護珍貴的自然資源。

新竹林管處在登山口展示介紹，山老鼠盜伐牛樟木所使用的鏈鋸、背架等各式盜伐器具，再由森林調查監測志工，帶領巡山沿途分享巡護經驗，並進入牛樟盜伐舊案現場，體驗偵辦盜伐案件的過程與艱辛。

一日巡護體驗吸引超過150人次參與，體驗巡護活動的謝姓小姐指出，實地走訪才瞭解原來盜伐離我們那麼近，所幸林務局對森林保護這麼努力，除森林護管員外，還積極引進志工、大學登山社團、在地部落等，透過公私協力一同保護森林，能體驗巡護日常感到開心並讚「這活動實在太棒了」。

新竹林管處指出，在山林中默默付出的森林護管員，不分晝夜挺身守護山林，扛下搶救森林火災、山難搜救或查緝盜伐等工作責任，鼓勵民眾與山友，若在山林中與森林護管員不期而遇，不妨給他們一個鼓勵，感謝守護台灣山林的奉獻。

(中時 )