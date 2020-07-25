《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（25）日的國際新聞重點。

【1】 閉館期限到！美方破門而入 強開陸休士頓領事館

據路透社報導，隨著美方要求陸駐休士頓領事館於24日閉門期限已到，一群見似為美國官員正在強開大門，美國務院外交安全局制服人員也在館前執行維安。目擊者也指出，陸領事館人員在當地時間下午4點前已離開該館，隨後美方人員才進入。

【2】 回應美駐成都領事館遭報復閉館 白宮呼籲一件事

為了報復駐休士頓領事館遭關閉，陸外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動。對此，美國白宮呼籲陸方「勿以牙還牙」，不要採取報復手段。

【3】 曾稱不會閉館仍關門 陸駐休士頓總領事發表聲明了

隨著美對陸駐休士頓領事館閉館期限已於24日到期，陸領事館人員已於美方強行入館之前，已將館內清空，撤離所有工作人員、打包物品，降下五星旗與領事館匾額。對此，曾表示不會閉館的總領事蔡偉發表聲明指出，大陸與美南地區雙邊交流不會停歇，對僑胞服務不會停止。

【4】 藏身陸駐舊金山領館女研究員唐娟已被美拘押 預計24日出庭

藏身中國駐舊金山領事館的研究員唐娟已被美方拘捕。美國司法部一名高階官員表示，她與因涉嫌隱瞞解放軍身分而被控簽證欺詐，目前已被美方拘押，預計24日出庭。

【5】 新冠疫苗何時上市？ 美專家曝「今年不可能」：要等2021數月後

美國境內新冠肺炎肆虐，醫界為此紛紛投入研發新冠病毒疫苗，但美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇卻直言今年不會有疫苗被廣泛使用，甚至明年年初也不可能，要等明年好幾個月以後，才會被廣泛使用。

(中時新聞網)