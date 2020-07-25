黃明志的新曲〈五百〉描述一路以來做音樂被看衰和辛苦的過程，唱腔及編曲都神似伍佰老師，許多網友誤以為伍佰出新歌，其實是黃明志為了向偶像伍佰致敬的創作，「之前聽很多他的音樂伴隨著我開始做音樂的時期，那也是一段很辛苦很煎熬的日子。」MV找來伍佰的明星臉素人參與演出，讓黃明志一圓和偶像合作的美夢，黃明志說：「當初拍MV的時候，有想找伍佰老師來客串，但一直沒有邀約到，希望有一天能夠在台上跟他一起演唱這首歌。」

MV一開始黃明志就因抓不到電吉他的音準而爆粗口大喊 FXXK，為了生活去做快遞打零工，三餐吃泡麵是家常便飯，住在隔音不好的出租套房，常會因為在家裡錄音吵到鄰居，半夜三更和鄰居對罵髒話也搬了好幾次的家，回首那段悲慘的故事，特別想把這些經歷放進這首MV裡，片尾彩蛋被意外揭露黃明志常看「謎片」嗯嗯阿阿吵到鄰居，十分爆笑。黃明志說：「入行以來到現在一直有被酸過不會紅，都被很多人打擊，包括我的鄰居，當然也有同行的人。 我覺得只要不理他們說什麼，照著自己想做的去做就可以了。」

黃明志自己最窮的時候身上只有500元，外傳現在身價驚人身價是美金8百萬（約新台幣2億3543萬元）被問到請問用音樂創作點金術的秘訣是什麼？黃明志分享：「其實我也沒有什麼特別的秘訣，就是保持我一直做的理念，一直做，一直做。當時候我寫了差不多接近300多首歌才被大家聽到。寫了將近800首歌才第一次拿獎。」所以黃明志的秘訣就是不放棄，不認輸，要做就做到底的精神。回應驚人身價，黃明志說：「那是網絡謠言，800萬美金我沒有，我覺得自己是無價的。」

黃明志新歌向偶像伍佰致敬。（亞洲通文創提供）

黃明志新歌向偶像伍佰致敬。（亞洲通文創提供）

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