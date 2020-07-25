高齡96歲劉奶奶，自主生活能力強，總是笑口常開，子孫們常暱稱「陽光阿嬤」，直到最近左膝關節嚴重退化，痛到猶如骨頭炸裂，幾乎快忘了怎麼笑，讓子女十分不捨，劉奶奶也不想坐輪椅造成子女照顧負擔，進而決定接受全膝關節置換術，術後劉奶奶恢復良好，能繼續四處走動串門子，保持腿部一定的肌肉量，延續自給自足的養生生活。

亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲指出，膝退化關節炎是一種逐漸惡化的關節疾病，與老化、體質、關節受傷和過度使用有關，當關節面軟骨因嚴重磨損破壞，使得硬骨直接摩擦，往往導致疼痛、功能受限和行走不便。

黃揆洲也表示，三年半來僅接受人工膝關節手術的患者中，85-90歲佔5%，90歲以上約佔2%，這些患者術後功能大多可以恢復，病痛也大多減緩。因此對於這些超高齡長者，術前只要詳細評估身體狀況，麻醉手術前特別小心，大多數均可以有不錯的結果；唯有對這些超高齡患者，兩側同時置換風險較多，必須仔細評估，可加速恢復狀況。

門診也時常見到許多長輩，長年飽受膝關節炎所苦，仍遲遲不敢接受手術治療，除了擔心年事已高，也害怕無法承受術後疼痛，便選擇與疼痛共處，往往使生活品質大幅下降，黃揆洲提醒，現今全膝關節置換手術發展日新月異，建議患有嚴重退化性膝關節炎的長者，可赴醫評估治療，重拾健康快樂的生活品質。

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(中時新聞網)