陳寶餘上將赴大膽島主持70周年紀念典禮及「生明廳數位隊史館」啟用儀式，（金防部提供）

有「前線中的前線、離島中的離島」之譽的大膽島，已在2019年3月1日正式開放觀光。（李金生攝）

1950年7月26日晚間，金門大膽島300名守軍擊退700名登陸共軍，寫下光耀史冊的「大膽大捷」。陸軍司令陳寶餘今（25）日偕戰士遺族重返英雄島，緬懷70年前革命先烈浴血奮戰，守護家園的英勇精神。

國軍戰史上著名的「大膽戰役」發生於1950年7月26日夜，當天共軍對大、二膽島發動炮擊和登陸行動。國軍以225團第1營不到300人的兵力，對抗700名登陸大膽敵軍，最終以我軍擊斃共軍300餘人，生俘200餘人落幕，締造「大膽大捷」。

帶領官兵浴血作戰的史恆豐營長（後升任少將指揮官）和冒著槍林彈雨穿梭南、北山陣地傳遞戰情的傳令兵賴生明（後升任士官長），以及英勇殉國的官兵，在國共戰史上寫下光輝燦爛的一頁。

陳寶餘司令今天一早偕同戰士遺族及金防部官兵代表至太武山公墓，向已故烈士獻花致敬，隨即搭乘快艇赴大膽島主持70周年紀念典禮及「生明廳數位隊史館」啟用儀式，並致贈當年金防部司令官胡璉將軍與戰鬥英雄賴生明士官長遺族紀念牌，表達對參戰將士的無盡感念。

面積僅0.79平方公里的大膽島距離金門本島約1萬2000公尺，但距離大陸廈門僅4400公尺，與相距約800公尺的二膽島有「前線中的前線、離島中的離島」之譽。大膽島已在2019年3月1日正式開放觀光，除大陸及港澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島。

今天揭幕啟用的「生明廳」數位隊史館內，增設多媒體互動專區及實境AR系統，以擬真戰地情境，規畫「地緣關係」、「歷史沿革」、「光榮之戰」及「戰地風情」等4大主題，帶領遊客走入大二膽戰役時空背景，在回顧70年前戰役歷史情境外，也賦予這場戰役嶄新的面貌和內涵。

陳寶餘強調，大、二膽島位居戰略要地，是捍衛台海安全的堅實堡壘，勉勵官兵戍守前線的辛勞，傳承「美麗家園，由我守護」的核心價值，也期待國人了解大二膽戰役的歷史意義，凝聚全民國防共識。

(中時 )