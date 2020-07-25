縣府為未婚男女在北埔綠世界舉辦「夏戀綠派對」，女方在自我介紹時大多有點靦腆。（羅浚濱攝）

縣府青年事務中心為未婚男女舉辦的單身聯誼活動，今年選在北埔綠世界生態農場辦「夏戀綠派對」，第1梯次80人25日搭戀愛巴士前往，縣長楊文科也到場祝福，希望有緣人終成眷屬，他一定擔任證婚人。活動最後有5對初步配對成功。

楊文科強調，他施政要讓縣民感受新竹縣是幸福、健康、安居的城市，相信這場精心規畫的活動，年輕男女有互相認識的機會，在環境優美和浪漫氣氛下，找到合適的交往對象，共譜浪漫的愛情樂章。

縣府這2年已舉辦3場單身聯誼活動，已成功配對28對，這場在綠世界的派對男女各40人，男性平均年齡32歲、女性33歲，並以科技族和公務員居多。

每人30秒自我介紹職業及興趣，女方大多有點靦腆，有位參加者是新竹地院女書記官，讓現場掀起一陣驚訝聲。

還是大學生的黃小姐說，她單身又看到活動辦在綠世界舉辦，覺得可以來玩，也可以認識新朋友，整體活動規畫的很好，隊輔也會關心他們的身體狀況，希望可以找到理想對象。

與藝人同名的34歲陳漢典說，他從事鐵道服務業，參加這場活動可以多認識朋友，對理想對象並沒有特別的條件或限制，單純放鬆交朋友，希望能遇到有緣人。

主辦單位為男女分組闖關，隊輔們積極扮演愛神丘比特，協助大家破冰互動，最後有5對初步配對成功。

(中時 )