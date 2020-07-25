雲林縣長張麗善（右四）今在蔡東富議員（左三）、斗南鎮長沈暉勛（左一）陪同下出席希望工場家長說明會，宣布搬家困難因素已克服。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（說話者）特別向卓中信（鞠躬者）致意他對身心障礙者的付出。（周麗蘭攝）

斗南「希望工場」安置身心障礙青年做手工包裝，場址擬遷往中山高速公路斗南交流道特定區之農業區，但面臨道路寬度僅6米，不足法規要求的8米，雲林縣府城鄉處、消防局、社會處開會研商，在不影響消防安全之下，把社會福利設施面臨道路寛度下修為6公尺。

希望工場於14年前由社工師卓中信創立，安置的身心障礙青年從十幾人擴張到目前70人，現址是向斗南小東工業區一家碾米廠租用。

因小東工業區正進行市地重畫，希望工場與農場必須搬遷，新家預定地是斗南交流道特定區之農業區的3塊農地，不過依據「雲林縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」，面臨道路寬度需8公尺，預定地的道路是6公尺寬。

在縣議員蔡東富奔走下，縣府跨局處研議，以不影響消防救災原則，「雲林縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」關於社會福利設施，面臨道路之寛度下修為6公尺，將成為通案。

縣長張麗善今（25日）在蔡東富議員、斗南鎮長沈暉勛陪同下出席希望工場家長說明會，宣布此一消息。

雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信說，非常感謝鎮長沈暉勛伸援手，新場址是向斗南鎮公所租用，未來可望有400坪大空間，約可提供100名身心障礙者代工，生活自立，目標是成立庇護工場。

希望工場學員都是身心障礙青年，從輕度到重度都有，代工項目很多，摺金紙、零件包裝、即溶咖啡、茶包裝盒等，代工費用每件5角到1元多，學員依工作能力發薪，每月從幾千元到1萬多元都有，前總統馬英九2009年曾前往視察。

(中時 )