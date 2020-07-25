台科大校友翁昆湖(右)捐贈台科大一千萬元獎助學金，協助學生安心就學與出國交換。圖左為台科大校長廖慶榮。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大獲利凌企業捐贈一千萬元發展校務，利凌企業策略長許家雄(右)代表捐贈。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大今(25)日與正崴精密工業簽訂合作協議書，再續5年5000萬產學合作計畫，共同研究機械、電子、物聯網、能源等各領域技術；此外，利凌企業也捐贈台科大1000萬元發展校務，台科大校友翁昆湖則是捐贈1000萬元獎助學金，協助學生安心就學與出國交換。

台科大與正崴長期緊密合作，正崴10年前即和台科大成立聯合研發中心，已共同完成超過70件合作專案，現合約期滿後，再與台科大展開5年5000萬的產學合作，將以能源、綠色環保技術、模具、機械、電子、聲學、光學、自動化控制、物聯網等領域為研究核心，並且提供台科大學生實習機會，共同培育技術人才。

正崴表示，正崴與台科大今年已經邁入第3期5年合作計畫，正崴每期投入5年5000萬的研發經費，在過去10年主要針對技術開發與員工教育訓練合作，進行物聯網2.0智慧應用服務平台、紅外光靜脈掃描器技術開發、電池模組效率提升等專案。正崴會持續加強與台科大的合作關係，在模具、自動化、能源等領域持續深耕，也將針對物聯網、AR／VR、5G等新技術進行合作。

台科大校長廖慶榮表示，台科大和產業界的連結是非常緊密的，近年來台科大透過產學合作，以專業研發技術團隊提供研發能量，針對企業的需求，客製化解決業界問題，建立長期的產學合作模式，強化雙方人才培育，也為台灣產業貢獻心力。

除此之外，全球安全監控解決方案領導品牌利凌企業，也宣布捐贈台科大1000萬元，將與台科大攜手推廣產學合作，從事影像辨識、AI人工智慧等技術研究，期盼透過多元學習、實務演練，打造專業優秀的科技人才。

利凌企業董事長許正忠表示，非常榮幸能與台科大攜手，深化產學合作，將產業實務經驗傳授給莘莘學子，讓人才不脫軌，企業也能在未來招攬更多科技新秀，讓利凌能夠為台灣高等人才培育盡一份棉薄之力，實現社會企業責任。

幫助清寒生安心就學！台科大管理學院校友、盛翔工程董事長翁昆湖，捐贈台科大1000萬元設置「翁孟子先生紀念獎助學金」，每年提供一百萬元作為出國交換生及弱勢生的獎助學金，讓台科大學生擴增視野並安心無虞的學習。

另外，為鼓勵優秀原住民學生，台科大集結校友力量，每年提供六名清寒原住民族學生大學四年的獎助學金資助，以每月八千元的獎助金，幫助學生專心且安心地求學，透過教育翻轉人生的機會，期盼未來心有餘力再回饋社會，永續傳承。

(旺報 )