大林蒲當地居民自製承諾書，希望下一任市長重視一拖再拖的遷村問題，目前僅吳益政、李眉蓁簽署，陳其邁陣營拖延迄今未簽讓當地居民不滿。（洪秀菊提供／袁庭堯高雄傳真）

國民黨李眉蓁把大林蒲遷村及循環經濟園區設立列為「高雄十大建設」之一，15日簽署承諾書。（洪秀菊提供／袁庭堯高雄傳真）

大林蒲居民2018年高雄市長選舉時，曾拜訪韓國瑜、陳其邁兩人，希望他們就陳菊市府時代承諾的建議、予以重視及保留。（Bear White提供／袁庭堯高雄傳真)

高雄大林蒲遷村案成為高雄市長補選候選人共同政見重點，當地居民發起「遷村計畫承諾書」簽署運動。民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁已簽，唯獨陳其邁拖延迄今未簽，當地居民質疑「到底有沒有心」。

當地居民對於政府長年對於遷村作為不明確、拖延感到厭惡，為了保障權益，自製簡易承諾書，一為遷村計畫書需公告讓居民知悉內容，二為計畫書內容需取得居民公聽會共識，才能送交中央核定。

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政長期關注石化產業轉型議題，12日競選總部成立大會上已公開簽署。國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁把大林蒲遷村及循環經濟園區設立列為「高雄十大建設」之一，承諾若當選將設立專案推動小組檢討進度，已於15日簽署。

陳其邁曾說，大林蒲遷村是「高雄市重開機之後、優先要解決的問題」之一，18日前往大林蒲鳳林宮參拜時，公開承諾若當選，一定會在1星期內與當地居民、里長開會討論。現場還具體提出「舊厝換新厝」、提供最新最好的校園環境、升級硬體帶動生活品質3大政見。

不過，當地居民相當不滿，表示參拜行程前幾天就和陳其邁的助理聯繫，希望陳其邁到鳳林宮時能「順手」簽下承諾書，但助理回絕，表示當天行程緊湊，要他們另外約時間、去競選總部簽署，遲至今日仍未獲回應或安排。

2018年高雄市長選舉時，韓國瑜、陳其邁兩人都不願在遷村條件承諾書上簽名，已引發當地居民不滿。居民表示，當時韓國瑜本人親自聽取他們的意見，但最後似乎有顧慮沒簽，陳其邁團隊則是直接拒絕與他們接觸。

6月時，立委賴瑞隆曾邀集經濟部、高市府討論大林蒲遷村計畫書進度，雙方敲定8月底完成「遷村計畫書草案」，並由新市長批核，送交經濟部審議。

原訂由經濟部長沈榮津親自主持的6月遷村座談會，也改延至新市長選出後舉辦，採納當地民意後進行檢討修正，最晚2021年初完成遷村計畫書。

(中時 )