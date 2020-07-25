對「彰化農田水利會建置太陽能板砍樹惹議」一事，農委會25日發出新聞稿表示，已督促彰化農田會立即停止砍樹，設置地點應避開已種植樹木區段，並請彰化農田水利會未來應加強地方溝通，施作方式取得地方共識後才可進行，以發揮灌溉水路兼顧灌溉及發電功能，使農業與綠能共存共榮，共創雙贏。

農委會指出，配合綠能政策輔導農田水利會盤點灌排水路適宜的腹地設置太陽能板，前提必須維持水路灌溉功能及確保疏浚管理維護功能，針對媒體報導引發爭議，農委會已要求彰化農田水利會停止施工，設置地點應避開已種植樹木區段，避免為設太陽能板而砍樹的不適當作法。

農委會進一步表示，各農田水利會配合綠能政策設置太陽能板，施作方式必須注意環境友善，勿為設太陽能而砍樹，規劃施作區位須避開鄰近已綠化區段。另外，農委會將要求爾後各農田水利會辦理相關工程若有涉及樹木議題，其處理方式須報請同意後始可辦理，農委會將加強監督工作，嚴格把關，避免發生外界對推動綠能產生負面影響及爭議，唯有堅持農業綠能絕不會影響農業生產環境，才能有助於國家再生能源推動，落實「農業為本、綠能加值」精神。

(工商 )