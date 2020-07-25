每年7月28日為「世界肝炎日」，而B型肝炎、C型肝炎正是肝癌的關鍵原因，其中C肝已經有藥可醫，卻估計有15萬患者罹病而不自知，若能及早治療，就能擺脫肝癌威脅。根據台灣本土的大型臨床研究顯示,，若是罹患C肝，肝硬化、肝癌死亡風險倍數將提升至5倍、21倍。

林口長庚紀念醫院副院長暨基隆市肝病防治協會理事簡榮南教授指出，根據衛生福利部最新公布的國人十大主要死亡原因排行中有6疾病(惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化)、十大癌症排名中有3大癌(肝癌、攝護腺癌、食道癌)，都與C型肝炎有間接或直接關係。

不只如此，台灣本土大型研究也發現，感染C肝後，體內脂肪代謝改變及血管硬度增加，與未感染C肝民眾相比，患者腦血管病變死亡風險攀升至2倍以上、心血管病變死亡風險倍數提升至1.5倍。C肝病毒也會降低細胞對胰島素的敏感性，導致血糖上升，糖尿病罹病率提升至3倍、死亡風險攀升至1.5倍。C肝亦會加速腎臟功能惡化，腎變病死亡風險更是接近3倍。簡榮南教授提醒，若感染C肝，等於身上背著一顆不定時炸彈，呼籲民眾儘快篩檢、治療，治C肝保平安。

衛生福利部陳時中部長表示，考量C肝對全體國人健康衝擊甚鉅，衛福部自民國106年起每年編列全口服新藥治療預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變。且政府提供的C肝藥物療程短，只要8或12週，治癒率達98%。政府持續鬆綁政策，讓更多民眾受惠，經歷3年努力，原40萬的C肝患者，今日已有近10萬人(截至7月15日為止，已累積約9萬8千人)透過全口服新藥治療C肝，相信2025年可以達成消除C肝的目標。

國家消除C肝辦公室蒲若芳主任說，自106年1月全面開放C肝全口服新藥後，每月平均約有4千人接受治療，去年治療了4.5萬人。本年度雖受疫情影響，但截至7月15日前，仍有逾2萬3千人已完成C肝全口服新藥治療，每月約有3千人接受治療。

蒲若芳主任說，代謝性症候群、糖尿病、腎臟病也是國人好發的慢性病，若同時合併有C肝病毒感染和肝外病變的人，容易加重這些疾病的嚴重度，因此蒲若芳主任提醒，除了45歲以上、居住在C肝高風險潛勢地區的民眾以外，同時合併代謝性症候群、糖尿病、腎臟病的5種民眾更應積極追蹤、確認自己是否有感染C肝病毒。就算肝是沉默的器官，但是，只要更積極一些，就可以及早發現C肝，儘早去治療。

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(中時新聞網)