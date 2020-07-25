為了推動根除C肝之計畫，今年1月，肝病防治基金會(簡稱肝基會)前往嘉義，與阿里山鄉衛生所合作，針對轄區內沒有篩檢過B、C肝的民眾，提供肝炎抽血與病毒量的檢查服務，陳爺爺就是其中一位前來抽血的民眾。

74歲的陳爺爺，全家住在阿里山鄉豐山村，有三個兒子、兩個女兒，與妻子務農了大半輩子，一直覺得自己身體還算硬朗、沒有異狀，卻在抽血報告出來後，發現爺爺胎兒蛋白指數(AFP)過高，而且肝指數(GOT、GPT)異常，緊急請衛生所聯繫家屬，轉至嘉義基督教醫院，由肝基會嘉義分會執行長陳啟益醫師親自問診，就醫當天就安排腹部超音波檢查，結果發現肝臟有一顆9.4公分的腫瘤，由於腫瘤太大已經侵犯到血管，無法切除。

住院檢查後隨即安排陳爺爺至血液腫瘤科接受口服標靶藥物治療，陳爺爺在家人的陪伴下，每次都是由兒子親自開車接送，往返阿里山與嘉義基督教醫院之間，來回車程就要4小時，他很認真盡力配合治療，但隨著時間過去，體力卻越來越差、食慾也逐漸減退。

安排爺爺就醫檢查的肝基會嘉義分會個管師陳盈如提到，她在整理過往篩檢的資料時發現，陳爺爺早在10年前(2008年)就已經參加過肝基會在阿里山鄉舉辦的偏鄉篩檢，當時的檢驗報告顯示爺爺是C肝帶原。不過這次詢問爺爺時，爺爺表示雖然當年有參加抽血，但並不記得之前的篩檢結果，因為當時身體沒有出什麼狀況，所以並未放在心上。

陳爺爺的大兒子說到：「爸爸年歲已高，怕他無法承受，所以沒有讓他知道自己罹患肝癌，很遺憾當初沒有多留意他的檢驗報告，如果在2008年就知道爸爸有C型肝炎，這些年一定會帶爸爸定期追蹤檢查，說不定還能等到今年健保補助C肝口服新藥的治療，將爸爸的C肝治癒。現在只能儘量配合醫生的治療，減輕爸爸的痛苦」。

台灣肝臟研究學會執行委員暨中研院院士陳培哲教授說明，C肝全口服新藥治癒率高達98%，根據目前臨床觀察，2%治療失敗的個案中有逾6成屬自行停藥；因抗藥性、治療副作用停止治療的機率僅有4成。只要患者按照醫囑積極服藥，有極高機率可根治C肝。

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(中時新聞網)