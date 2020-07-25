38歲的李先生，靠開卡車養活一家四口，平時和妻子、7歲的女兒與90幾歲的奶奶同住，是家裡的經濟支柱。李先生當兵的時候就知道自己有B型肝炎，但因平時工作忙碌加上要照顧家庭，所以未曾放在心上，去年5月從LINE社群透過朋友轉發獲得肝病篩檢訊息，得知7-ELEVEN與肝病基金會(簡稱肝基會)在家裡附近舉辦一連7天的門市免費肝炎篩檢活動，便帶著妻小一同前往參加篩檢。

檢驗結果發現，李先生不只感染B型肝炎，還有C型肝炎，此外，胎兒蛋白指數(AFP，又稱肝癌指數)也異常飆高，肝基會個管師想要聯繫李先生安排進一步的檢查，但因李先生工作忙碌，直至兩個月後才連繫上。

嘉義基督教醫院肝膽腸胃科張力仁醫師一看胎兒蛋白指數飆高，立刻為李先生安排電腦斷層掃描，在肝臟發現了7.3公分的肝腫瘤，而且疑似侵犯到大血管。只能先安排化學治療，同時也開始接受B型肝炎抗病毒藥物治療。所幸經化療後腫瘤逐漸縮小，在外科醫師的評估後，進行左葉肝切除，並持續口服標靶藥物治療，原本以為一切狀況都在控制之中，沒想到今年4月底電腦斷層顯示疑似有肺部轉移。

李先生難過的說不出話來，自從罹病後，太太代替他扛起家中經濟重擔，醫療部分的開支也由肝基會協助補助，原本以為身體逐漸復原可以回到工作岡位，能減輕太太負擔，如今竟發現癌細胞轉移，目前只能等待醫師幫他更換的新療法有產生療效，期待有好的結果。

肝基會與7-ELEVEN長期合作的《救救肝苦人》「把愛找回來」公益募款活動，也將邁入第15個年頭，在全台陸續推動免費肝病篩檢與腹部超音波檢查，結合全年無休的0800免付費肝病諮詢專線、醫療補助等，15年來總服務人次已經突破22萬大關。肝基會總執行長楊培銘教授，為突破篩檢與民眾不積極治療的困境，除了到各地區篩檢之外，也採取「篩出即治」的模式，目前顯示接受治療的比率已近8成，也提醒若有B肝、C肝，就要持續追蹤治療，以免為時已晚。

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(中時新聞網)