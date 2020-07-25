國民黨前主席朱立倫昨在臉書呼籲修憲應朝「三大方向．十項主張」討論，其中，考、監三院「瘦身」部分，除考試委員已減半外，司法、監察兩院人數也要減半精簡，未來在維護監察獨立及考試制度公平下與其他三權整併。朱立倫今下午受訪表示，五權分立各自有功能，監察權、考試權可以凝聚共識看怎麼整併，但不可能廢。

立法院日前通過考監兩院人事同意權，其中監察委員同意權部分，藍營質疑綠營主張廢考監兩院，卻提名題好提滿，一度在立院審查時爆發衝突，不過，綠營挾著國會席次過半優勢，提名全數過關。

對於修憲廢考監，國民黨內出現不同聲音，前主席洪秀柱認為，因國民黨章是五權分立，除非修改黨章，否則不應廢考監；朱立倫昨也提出政府組織盤點、瘦身，行政院組織改造，司法及監察兩院人數都要減半、大幅精簡，未來在維護監察獨立及考試制度公正下與其他三權整併。

針對三院瘦身、2年內廢考監議題，朱立倫今下午出席《新冠後全球新格局》研討峰會前受訪表示，三院瘦身司法院、監察院、考試院，至於要如何整併要大家有共識，希望有獨立監察權、公正考試制度。

朱立倫強調，五權各自有功能存在，考試院、監察院兩院整併或廢除可以討論，但監察權、考試權不可能廢，未來如何調整仍需要凝聚共識。

(中時 )