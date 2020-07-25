彰化縣31歲男子今天中午時分被發現陳屍溪水沙洲上，二水消防分隊據報趕赴現場，已無心跳和呼吸。（二水消防隊提供／吳敏菁張彰化傳真）

為什麼想不開？彰化縣31歲男子今天中午時分被發現陳屍溪水沙洲上，目擊者親睹人從彰雲大橋一躍跳下，二水消防分隊據報趕赴現場，已無心跳和呼吸。

二水消防分隊運用器材，才下到橋下，發現已無心跳、呼吸，仍依程序急救，並將男子抬到擔架，用吊掛上橋，救護車火速緊急護送到竹山秀傳醫院急救。宣告不治，男子還相當年輕，墜落橋下的原因還待進一步調查。

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