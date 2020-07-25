31歲青年雲彰大橋跳水 陳屍溪水沙洲上 15:532020/07/25 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣31歲男子今天中午時分被發現陳屍溪水沙洲上，二水消防分隊據報趕赴現場，已無心跳和呼吸。（二水消防隊提供／吳敏菁張彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣31歲男子今天中午時分被發現陳屍溪水沙洲上，二水消防分隊據報趕赴現場，已無心跳和呼吸。（二水消防隊提供／吳敏菁張彰化傳真） 為什麼想不開？彰化縣31歲男子今天中午時分被發現陳屍溪水沙洲上，目擊者親睹人從彰雲大橋一躍跳下，二水消防分隊據報趕赴現場，已無心跳和呼吸。 二水消防分隊運用器材，才下到橋下，發現已無心跳、呼吸，仍依程序急救，並將男子抬到擔架，用吊掛上橋，救護車火速緊急護送到竹山秀傳醫院急救。宣告不治，男子還相當年輕，墜落橋下的原因還待進一步調查。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #男子 #呼吸 #二水 #發現 #消防分隊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 31歲青年雲彰大橋跳水 陳屍溪水沙洲上 - 社會 生母找到了！癌末女臨終最後心願「見母一面」 媽主動聯繫今探望女 - 社會 她與男友床戰後突覺「動靜」轉頭一看…竟是他老爸 - 社會 癌末女臨終前終見生母面 母見女兒心痛啜泣：「懷胎10月生的好難過」 - 社會 快訊》東北角龍洞現恐怖大浪 2人遭捲走卻誤報176人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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