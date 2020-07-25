立委陳柏惟（左3）在台中市烏日區成立服務處，該處同時也為台灣基進中彰投黨部，黨主席陳奕齊（左2）等人到場祝賀。（陳淑芬攝）

針對民進黨前秘書長羅文嘉稱「民進黨已不是他熟悉的政黨」一事，台灣基進黨主席陳奕齊回應表示，並不是很了解友黨的問題，但是，台灣基進從本土在野黨做起，可做為民進黨的防腐劑，可以讓民進黨繼續將初衷及理念放在心裡。

台灣基進唯一立委席次陳柏惟，7月期間在台中市選區連辦5場服務處開幕活動，25日在烏日區成立服務處，該處同時也為台灣基進中彰投黨部，插旗中部意味濃厚。開幕活動有黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧、立委黃國書及民進黨台中市黨部主委李天生及市議員黃守達等人到場祝賀，還安排薩克斯風、國樂等音樂表演。

針對民進黨前秘書長羅文嘉稱「民進黨已不是他熟悉的政黨」一事，陳奕齊回應表示，對於友黨的問題，他並不是很了解。但是，他相信，台灣基進可以從本土在野黨做起，包括陳柏惟等人所扮演好角色，可以是民進黨的防腐劑，可以將民進黨繼續將初衷及理念放在心裡。所以，台灣基進的存在很重要。

陳奕齊強調，在地方成立服務處，就是要深耕地方，未來將持續推動在地的政策，來服務地區民眾。台灣基進是用政治、政策，來讓台灣人團結，為下一代、為台灣繼續打拼，帶領中彰投服務處來為鄉親服務。

陳柏惟則細數團隊在地方服務及舉辦多項公益活動成果。他強調，第二選區範圍很大，他在大烏龍峰鹿五個地方都開設服務處，有支持者擔心在資源有限的狀況下，是否會「太硬拚」。但是，他認為，所有選區民眾都一樣重要，全面服務是展現打拼決心，他有信心對民意需求一定可以「不漏接」。

(中時 )