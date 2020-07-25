旅外捕手張進德是富邦悍將今年選秀第1指名，火速加盟富邦，今天已經向一軍報到，只是張進德並未排上先發陣營，將以代打上陣，主要考量他對一軍球賽的熟悉度，不急於上場衝刺。

其實張進德已成富邦悍將的一員，對於張進德出賽安排，總教練洪一中昨天已有定論，甚至潑了一盆冷水，洪總說，阿德的棒次安排抱持平常心，不要期待太大，畢竟他在二軍出賽，一、二軍比賽還是有落差。

今天張進德加入一軍行列，可是並非先發捕手，洪總表示，讓他再觀察一下一軍的比賽，還有與隊友的配合度，不必急著先發，或許明天先發還有可能，明天是本土投手先發，搭配起來較熟悉。

張進德表示，今天與隊友一起練球的感覺很好，從春訓到現在很久沒有與一軍練球，現在能夠一起練球，氣氛很好，很快融入隊友，心裡很開心，尤其隊友花花、國輝、哲瑄等都很熟悉，幾位投手也有所了解。

對於第1場一軍比賽的賽前感想，張進德說，每天都要保持開開心心，因為不管在那裡，只要在球場上就把工作做好，沒有必要在不同場合而有所改變，只要把自己的工作做好就是了。

張進德與一軍隊友練球，露出特別高興的樣子，他說，他比較希望放開一點，不要那麼緊張，可能是自己的個性表現。至於今天沒有先發上場，安排比賽後半段代打，阿德表示，尊重教練的調度需求，他就是隨時把自己準備好！

(中時 )